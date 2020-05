Winkels Quartier Bleu openen maandag: “We zijn er klaar voor”

Maandag openen de eerste winkels in de nieuwe Hasseltse stadswijk Quartier Bleu. En de verwachtingen zijn hooggespannen. “Hier is 15 jaar aan gewerkt, dit wordt de kroon op het werk”, zegt Philippe Onclin van Quartier Bleu, dat samen met Chateaux Real Estate en Matexi het project opzette.

“80 procent van de winkels is ingevuld, de rest volgt snel, sommigen voorlopig in pop up formules”, legt Philippe Onclin uit. “Maandag opent het grootste gedeelte van de winkels al moeten bijvoorbeeld ...