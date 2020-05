Gigantische operatie tegen illegale kunsthandel: 101 arrestaties en 19.000 voorwerpen

Niet minder dan 101 mensen werden gearresteerd en 19.000 gestolen voorwerpen werden gevonden tijdens een grote internationale politie-operatie tegen de handel in kunstwerken en antiek, uitgevoerd in 103 landen. Dat heeft Interpol woensdag bekendgemaakt. “Dit is geenszins een glamoureuze activiteit die wordt uitgevoerd door elegante, valse heren, maar eerder internationaal goed georganiseerde gangsterbendes”, aldus de Belgische Catherine De Bolle, de vroegere commissaris-generaal van de Belgische federale politie maar nu uitvoerend directeur van Europol.