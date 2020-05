Schattige video duikt op van jarige Archie

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van baby Archie, het zoontje van prins Harry en Meghan Markle. Het jongetje viert op woensdag 6 mei zijn eerste verjaardag.

Het is even geleden dat de wereld baby Archie te zien kreeg. Daar komt op woensdag 6 mei - op zijn eerste verjaardag - verandering in. De kleine jongen duikt samen met mama Meghan op in een video op de Instagrampagina van Save Children UK, de liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om alle kinderen mogelijkheden te bieden om zichzelf optimaal te ontplooien.

In het filmpje van bijna drie minuten lang is te zien én horen hoe de voormalige actrice een fragmentje uit het kinderboek ‘Duck Rabbit’ voorleest voor Archie's verjaardag. In het bijschrift staat vermeld dat de cameraman van dienst prins Harry zelf was. “Happy Birthday, Archie”, staat er nog te lezen.

De organisatie bedankt Meghan ook om hen in de aandacht te plaatsen en geld in te zamelen. "Terwijl de wereld worstelt met de coronaviruspandemie, worden de levens van kinderen op hun kop gezet. Door te doneren aan Save with Stories kunt u de meest kwetsbare gezinnen in het VK en de rest van de wereld steunen door te helpen bij het verstrekken van leerpakketten, supermarktvouchers, essentiële huishoudelijke artikelen en virusbescherming."