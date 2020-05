Boeken afhalen ook in het weekend

Beringen - Net als veel andere publieke instellingen en diensten sloot ook de bibliotheek van Beringen midden maart haar deuren voor het publiek, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijwel meteen zette de bib echter een afhaaldienst op poten. Via de bibliotheekwebsite en telefoon kan men nog altijd tot 10 materialen per keer aanvragen en deze op een afgesproken moment afhalen. De afhaaldienst, die een succes bleek te zijn, wordt vanaf zaterdag 9 mei uitgebreid naar het weekend. De lezers zullen ook elke zaterdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur hun gereserveerde pakketjes kunnen afhalen.

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen komt er voorlopig echter geen fysieke heropening van de bib. “In onze meerjarenbegroting hebben we een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van een uitbreiding en een verbetering van de bestaande bibliotheek. Om dit kwaliteitsvol te kunnen realiseren zou de bib sowieso tijdelijk sluiten in juni. Gezien de strikte veiligheidsmaatregelen en de nodige tijd om alle voorzorgsmaatregelen goed na te leven, lijkt het ons in deze fase niet opportuun om op de huidige locatie te heropenen,” legt schepen van bibliotheek Jessie De Weyer uit.

Zoals reeds gecommuniceerd voorziet de stad een tijdelijke pop-up bibliotheek op LUTGART gedurende de verbouwingswerken. “Als de gezondheidssituatie in het land stabiel blijft, zullen we onze lezers vanaf woensdag 1 juli verwelkomen in onze pop-up bib. In tussentijd blijft de afhaaldienst uiteraard gegarandeerd!” voegt de schepen nog toe.

Dat de Beringenaren de extra inspanning van de bibliotheek appreciëren, blijkt uit de cijfers van de afhaaldienst. In één maand tijd zijn er maar liefst 540 pakketten aangevraagd en afgehaald. Via de afhaaldienst zorgden 2.702 boeken, dvd’s en cd’s voor afleiding, ontspanning en informatie. “Dankzij de bereidwilligheid van onze medewerkers konden we gelukkig snel schakelen en onze dienstverlening op een alternatieve manier garanderen! Bij deze een welgemeende dankjewel aan zowel het personeel, als aan de lezers die ons trouw bleven. We zien elkaar snel op LUTGART!” besluit schepen De Weyer.