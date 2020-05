Tennissen als een miljardair: zo doet Kylie Jenner het

We mogen weer een partijtje tennissen en daar is ook Kylie Jenner (22) blij om, al heeft ze haar eigen veld. Zij beoefent de sport in een aangepaste outfit. De ster, die zich ’s werelds jongste self made miljardair mag noemen, hulde zich voor de gelegenheid van kop tot teen Chanel.

De sportoutfit van Jenner bestaat uit een zwart crop top van het Franse luxemerk en een bijpassende joggingbroek met wit CC-logo erop gedrukt. Het ensemble kost met zo’n 635 euro ongeveer evenveel als een luxe fitnessabonnement waarmee je een jaar verder kan.

Het duurste item is echter haar raket. Die is vervaardigd uit eik en voorzien van een Chanel-logo aan het handvat én bovenaan het accessoire. Dat is te koop voor 2.300 euro in de officiële webshop van het label.

Chanel is trouwens niet het enige modehuis dat een sportlijn heeft. Ook Louis Vuitton heeft een en ander in petto voor sportieve fans. Gaande van een volleybal met bijpassend draagtasje en luxueuze halters tot een hervulbare drankfles.