Op de Spechtlaan in Veldwezelt (Lanaken) is woensdag rond 11.15 uur een 80-jarige man uit een 7 meter hoge kersenboom gevallen. De ambulance en mug kwamen ter plaatse, en het slachtoffer werd kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis van Genk.

“Mijn man Martin was even na 11 uur met een ladder de boom ingeklommen om de beestjes te verdelgen”, vertelt zijn echtgenote Marie-José aangeslagen. “Hij had de sproeinstallatie gevuld en wou de bladluis ...