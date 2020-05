COLUMN: Essentieel

Sint-Truiden - Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Het loont zeker de moeite om het woord essentieel, waar iedereen de mond van vol heeft, eens op te zoeken in de Dikke van Dale. Niet dat meneer van Dale zijn voornaam Dikke was hoor, eigenlijk heette die man Johan Hendrik en was hij afkomstig uit Sluis, net over de grens. Voilà, weer een weetje waar je mee kan uitpakken aan de toog, als we het tegen dat we terug aan de toog mogen staan niet vergeten zijn natuurlijk. Maar goed, essentieel betekent ‘tot het wezen behorend’ of beter begrijpbaar ‘fundamenteel, hoofd- of noodzakelijk, van belang’. Veel blabla om gewoon te zeggen dat het broodnodig betekent. Maar... wat voor mij essentieel is, is daarvoor niet per se essentieel voor iemand anders. Of voor de beboetelijke instanties, en dat is wat van belang is, wat essentieel is zeg maar. Ik heb de voorbije weken toch heel veel verschillende interpretaties van essentiële verplaatsingen gezien. Het is gelukkig niet aan mij om daarover te oordelen.

Intussen zijn de essentiële elementen voor ons waterpretpark op de Groenmarkt aangebracht. Het is te zeggen: het zwarte plastieken zeildoek waar de dansende fonteinen op zullen komen, is geplaatst. Ook enkele kale betonnen banken zijn reeds gearriveerd. Ingrid Kempeneers was er gelukkig snel bij om mee te delen dat ze nog prachtig zullen afgewerkt worden met een houtstructuur. Maar goed, of het zou weer onnodige opmerkingen regenen op de sociale media. Tussen haakjes: gaan zien naar de werken ter plaatse, is dat essentieel? De bomen die er vier weken geleden zijn ‘geplant’ zijn reeds voorzien van de essentiële begroeiing zodanig dat het essentiële groen van de Groenmarkt al aanwezig is.

Intussen mogen we mondjesmaat wel terug enkele niet-essentiële stapjes zetten, en maandag (of binnenkort?) gaan de winkels terug open. Een kleine stap voor de mens, maar een gigantische stap voor de samenleving, die we hopelijk heel gedisciplineerd zullen nemen. In Sint-Truiden is er sprake van verplichte shoprichtingen. Het Truiens gezegde ‘ich gón de Brustemstroot ens op-èn-àf’ krijgt nu wel een heel strikte betekenis. En er komen ook ‘coco’s’ : coronaconsulenten die de winkelgangers zullen inlichten over de geldende reglementen rond shoppen in de stad. Nog goed dat we niet opgescheept zitten met een picornavirus, of er liepen ook nog eens pipo’s (picornapolitie) in de stad rond. Wat je ook ziet verschijnen in het straatbeeld zijn de ‘coka’s’, ofte de coronakapsels. Maar geen nood, 18 mei nadert met rasse schreden.

Maar beste lezers, als we hier snel en veilig willen uitkomen, is het gebruik van gezond verstand wat echt essentieel is.