Patrick Lefevere: “Nieuwe wielerkalender had beter gekund, maar we moeten nu vooral niet te veel klagen”

Met het vrijgeven van de nieuwe wielerkalender kunnen de renners en ploegleiders opnieuw de focus leggen op hun doelen voor de resterende maanden van het seizoen. Manager Patrick Lefevere van de Deceuninck-Quick Stepformatie had liever het Italiaanse luik wat beter zien aansluiten, maar kan zich over het algemeen wel vinden in de nieuwe WorldTour-kalender.

“Het is belangrijk dat men een doelstelling ingenomen heeft en de nieuwe kalender eindelijk vrij heeft gegeven”, begon Lefevere. “Het kan natuurlijk altijd beter, maar we moeten nu vooral niet te veel klagen. We zijn blij dat we misschien wel zouden kunnen koersen vanaf 1 augustus. Zou, want zeker ben je nooit. Natuurlijk zit er in de samenstelling van de nieuwe wielerkalender een soort van politiek verweven. Bijvoorbeeld de Ronde van Polen (5-9 augustus) krijgt een mooie plaats op die nieuwe kalender. Voor ons had het logistiek stukken beter geweest mocht de Strade Bianche direct gevolgd worden door Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico. Dat is dus niet het geval. Bovendien weten we niet hoe de ‘vliegwereld’ er gaat uitzien. Hoe gaan we de verplaatsingen in het beste comfort kunnen maken? Er is veel overlapping, en dus we zullen de juiste keuzes moeten maken. Een perfecte kalender maken was in deze omstandigheden echter niet haalbaar.”

“Onze ploeg telt 28 renners”, vervolgde Lefevere. “Mauri Vansevenant ging prof worden in augustus en zal dat dus zijn van zodra het seizoen opnieuw op gang geschoten wordt. We kunnen in de Tour, Giro en Vuelta maar 8 renners opstellen. In de eendagswedstrijden loopt dat aantal terug naar 7. Het zal soms wringen worden om een plaatsje te kunnen bemachtigen in de selectie voor één of ander koers. Het aanbod koersen is soms heel groot. Ons personeel werd op technische werkloosheid gezet, behalve de zelfstandigen. De verzorgers en mecaniciens hebben het bediendenstatuut bij ons. Zij worden weer ingezet wanneer nodig.”

In België hadden de renners het voordeel buiten te kunnen trainen. Dat was niet zo in andere landen waar een volledige lockdown heerste. “Maar nu is onderhand iedereen wel vrij om te trainen”, besloot Lefevere. “De tijdsspanne vanaf nu tot begin augustus is toch wel groot genoeg om er te staan wanneer nodig. Het zijn nu eenmaal profs, zij kunnen er conditioneel staan op het juiste moment. Er resten nog zo’n drie maanden om topfit te geraken. En er is nu dat doel voor ogen. Die koers op die datum. Mentaal was het lastig om een focus te leggen. Op de rollen rijden voor wat en voor wanneer? Dat was moeilijk. Met de nieuwe kalender is er weer een objectief.”