Lichte stijging van nieuwe besmettingen in Limburg, maar “dalende trend houdt aan”

Hasselt - In Limburg hebben de afgelopen 24 uur 35 mensen positief getest op het coronavirus. Na twee dagen van een daling is er opnieuw een lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen. “Die stijging is vermoedelijk een compensatie van het weekendeffect”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De cijfers zitten duidelijk nog altijd in een dalend trend.”

De afgelopen 24 uur hebben in Limburg 35 mensen te horen gekregen dat ze positief hebben getest op het coronavirus. Na twee dagen van een daling van het aantal nieuwe besmettingen is er nu dus opnieuw sprake van een lichte stijging. Gisteren werden er 25 nieuwe besmettingen gemeld, maandag was er sprake van 27 nieuwe positieve gevallen. Ook nationaal is er een lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Zo testten de afgelopen 24 uur 272 Belgen positief op corona, de dag voordien waren er dat nog 242. Toch moeten we ons volgens viroloog Steven Van Gucht niet al te grote zorgen maken over deze lichte stijging van nieuwe gevallen. “Deze stijging is vermoedelijke een compensatie van het weekendeffect, waardoor er de afgelopen dagen wat minder nieuwe gevallen gerapporteerd werden”, zegt Van Gucht. “Ik verwacht dan ook dat de cijfers de komende dagen opnieuw zullen dalen.” In totaal kwamen in Limburg al 5.534 mensen met zekerheid in aanraking met het coronavirus. Dat betekent dat 64 op 10.000 Limburgers al een besmetting opliepen.

8.339 coronadoden

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in ons land opnieuw 110 mensenlevens geëist, ook dat is een lichte stijging ten opzichte van gisteren toen er sprake was van 97 nieuwe sterfgevallen. Daarnaast werden er nog 229 extra overlijdens gemeld vanuit de ziekenhuizen. “Het gaat om Covid-19-patiënten die tussen 24 maart en 4 mei in de ziekenhuizen stierven”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Dat zijn patiënten waarbij via een longfoto ondertussen duidelijk is geworden dat ze ook aan Covid-19 zijn overleden of patiënten waarvan de artsen een vermoeden hebben dat hun overlijden Covid-gerelateerd is.” Dat brengt het totale dodenaantal van de coronacrisis in ons land op 8.339. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt opnieuw lichtjes toe. De afgelopen 24 uur was er sprake van 116 nieuwe patiënten, gisteren waren er dat nog 84, de dag daarvoor 59. “We zitten dus opnieuw boven de grens van honderd nieuwe opnames, al is ook deze stijging vermoedelijk een compensatie van het weekendeffect”, zegt Steven Van Gucht. “Op langere termijn zien we ook een duidelijke dalende trend van het aantal ziekenhuisopnames. De afgelopen week nam het aantal ziekenhuisopnames immers af met 4 tot 7 procent per dag.”

Evenveel intensieve patiënten

Op de afdeling intensieve zorg liggen momenteel 646 patiënten, dat zijn er precies evenveel als de dag voordien. “Ook op de intensieve is de afgelopen week een duidelijke dalende trend van het aantal patiënten zichtbaar, van 3 tot 5 procent per dag”, zegt Van Gucht. De afgelopen 24 uur mochten 290 mensen het ziekenhuis verlaten, een sterke stijging ten opzichte van gisteren toen 63 mensen werden ontslagen uit het ziekenhuis.

