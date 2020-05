De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie coronaboetes uitgeschreven. Een 39-jarige chauffeur testte ook positief op amfetamines.

De politie kreeg rond 23 uur een melding binnen van geluidsoverlast in de Kloosterstraat in het centrum van Bilzen. In de woning werden twee onrechtmatige bezoekers betrapt. Een 18-jarige Tongenaar kreeg ...