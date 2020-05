Trump bezoekt fabriek voor mondmaskers maar draagt alleen een veiligheidsbril

Tijdens het bezoek speelde de cover ‘Live and let die’ van Guns N’ Roses door de fabriek Video: Reuters

Donald Trump bracht dinsdag een bezoek aan een mondmaskerfabriek in Arizona. Opvallend aan dat bezoek was dat de president zelf géén mondmasker dreg. Hij achtte een veiligheidsbril voldoende.

Dat de Amerikaanse president een koele minnaar is van de verplichting om een mondmasker te dragen, bleek de voorbije weken al uit de vele aanvaringen die hij had met Anthony Fauci, zeg maar de Amerikaanse Marc Van Ranst. Die laatste vindt ook dat Trump het nieuwe coronavirus niet ernstig genoemd neemt. De VS is nochtans wereldwijd het zwaarst getroffen land, met meer dan 71.000 overlijdens.

Die aankondiging deed Trump bij een bezoek aan een fabriek in Arizona waar mondmaskers gemaakt worden. Overal in dat gebouw hingen spandoeken en papieren op waarop de nood van mondmaskers benadrukt werd, maar de president verraste door er zelf geen te dragen. Hij koos voor een veiligheidsbril, net als zijn medewerkers die hem vergezelden. De arbeiders in de fabriek droegen er zoals vereist wel één. Het Witte Huis wees er nadien op dat het dragen van een mondmasker niet verplicht is, maar dat wordt tegengesproken door de spandoeken in het gebouw.

Trump not wearing mask but goggles at Honeywell facility. Other aides not wearing masks at all. Sign in facility says “face mask required in this area.” pic.twitter.com/Uq7Fr2ioeS — Jim Acosta (@Acosta) May 5, 2020

Trump trapt daarmee opnieuw op de tenen van de zorgsector in zijn land. Veel vakbondsmensen en afgevaardigden toonden zich al misnoegd over het toontje dat de president vaak aanslaat over de pandemie. Hij gaf zelf van meet af aan dat hij geen mondmasker zou dragen, zei dat niet belangrijk te vinden en ook zijn vice-president Mike Pence droeg er vorige week geen bij een bezoek aan een ziekenhuis.