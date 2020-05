339 nieuwe sterfgevallen, waarvan 110 in jongste 24 uur, lichte stijging ziekenhuisopnames

In de voorbije 24 uur werden in ons land 110 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Dat is bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. 116 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen en 290 patiënten mochten dat verlaten. “Een lichte stijging. Dit is vermoedelijk het gevolg van het weekendeffect”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De dalende lijn is nog duidelijk.”

In totaal werden 339 sterfgevallen gemeld, maar 229 daarvan dateren van de periode tussen 24 maart en 4 mei. Het totaal aantal overlijdens in ons land komt zo op 8.339. “Er is een correctie uitgevoerd”, aldus Van Gucht.

In ons land liggen vandaag nog 2.849 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, dat is een daling van 233 tegenover gisteren. Op de afdelingen intensieve zorg liggen nog 646 mensen, evenveel als gisteren.

Eerste symptomen

Van Gucht haalt een studie uit Nederland aan over de eerste typische symptomen bij besmetting. “De studie werd uitgevoerd bij gezondheidswerkers in Nederland. Zich plots slecht voelen, plotse vermoeidheid, plotse erge spierpijn, hoofdpijn en verlies van smaak- en reukzin kunnen op Covid-19 wijzen. Wanneer die symptomen zich voordoen, is het belangrijk dat u zich thuis isoleert. Bel vervolgens uw huisarts en vraag een test aan. Koorts en hoesten treden meestal pas later op.”

“Virus verzwakt, maar niet uitgeteld”

“Maandag hebben we zonder problemen een eerste stap gezet”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. “Ondernemingen hebben zich aangepast, reizigers tonen burgerzin op het openbaar vervoer. Dergelijke solidariteit zal onze samenleving de komende weken en maanden weerbaar maken tegen het verzwakte virus, dat nog altijd niet uitgeteld is.”

We zijn erin geslaagd om de curve af te vlakken, zegt Stevens. “Maar we gaan de komende weken en maanden de besmettelijkheidsgraag van het virus laag moeten houden. Dat kunnen we alleen door onze verantwoordelijkheid allemaal te nemen en de maatregelen na te leven.”

Weer meer overlijdens in ziekenhuis dan in woonzorgcentra

Opmerkelijke vaststelling: er vinden weer meer overlijdens plaats in ziekenhuizen dan in woonzorgcentra. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat de situatie in woonzorgcentra fel aan het verbeteren is”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal overlijdens in woonzorgcentra neemt sterk af, in ziekenhuizen neemt het trager af. Rond 12 april noteerden we meer dan 200 overlijdens in wzc’s alleen, vandaag maar 51. De verhoudingen zijn dus veranderd: de meeste overlijdens vinden weer plaats in de woonzorgcentra en niet in het ziekenhuis.”

Komt er een tweede golf van het virus?

De kans dat er een tweede golf van het coronavirus SARS-CoV-2 komt, is volgens viroloog Steven Van Gucht heel moeilijk in te schatten. “Het is inderdaad mogelijk dat het aantal besmettingen en hospitalisaties weer kan beginnen stijgen wanneer we maatregelen te snel of onvoorzichtig loslaten of wanneer we de regels onvoldoende opvolgen. Een toename van de cijfers kunnen we al na een tweetal weken zien. Maar het is ook mogelijk dat we, zeker bij een grote stijging van de hospitalisaties of de bezetting van bedden op intensieve zorg, dat we dat pas na een aantal maanden gaan merken. Sommige modellen voorspellen dat het rond augustus kan zijn, het zou ook in het najaar of de winter kunnen zijn. Het is heel moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de mate waarin we ons gedrag gaan blijven aanpassen. Het succes van de contactonderzoeken speelt ook mee. Als alles goed nageleefd en toegepast wordt, is het goed mogelijk dat de tweede golf er niet komt. Maar nu kan je dat niet voorspellen.”