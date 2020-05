Baas Spaans voetbal over hervatting trainingen: “Apotheekbezoek is gevaarlijker”

La Liga-voorzitter Javier Tebas heeft woensdag in de Spaanse media nog eens op een controversiële manier uitgehaald. “Je loopt meer risico door naar de apotheker te gaan dan door te trainen”, aldus Tebas, die reageerde op de twijfels bij veel spelers en waarnemers om de trainingen in Spanje te hervatten. Door de wereldwijde coronacrisis ligt La Liga sinds 10 maart helemaal stil.

Dinsdagavond kwam La Liga-club Eibar nog met een statement van haar spelers en staf, waarin hun zorgen worden geuit over een (te) snelle hervatting van de trainingen in Spanje. Tebas zei de ongerustheid bij de Baskische club te begrijpen. “Maar we nemen alle voorzorgsmaatregelen om op een zo veilig mogelijke en gecontroleerde manier te kunnen herbeginnen.”

La Liga hoopt op 13 juni de competitie te hervatten. Voordien zal in fases de trainingsintensiteit opgebouwd worden. De manier waarop heropgestart kon worden, werd al vastgelegd in een protocol. Elke speler zou voor het nieuwe seizoensbegin drie maal getest moeten worden. De Spanjaarden anticiperen ook al op positieve resultaten bij de spelers wanneer die onderworpen worden aan coronatests. Bij minder dan dertig gevallen zal er niet aan de plannen geraakt worden.

De spelers van Barcelona en Atlético Madrid zullen woensdag getest worden. Real Madrid begon dinsdag al aan het proces.