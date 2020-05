COS pakt voor het eerst uit met sportcollectie

COS, telg uit de H&M-familie, heeft voor het eerst een sportcollectie gelanceerd. Die is vanaf nu te verkrijgen via de webshop van het merk.

Nu we grotendeels allemaal thuiszitten in onze comfortabele broek, komt COS met een nieuwe collectie activewear. De lijn bestaat onder meer uit leggings, sportbeha’s, petjes, truien, tassen, sokken, een badpak, een parka en enkele wellnessproducten. “We vinden het belangrijk dat we alle stuks aanbieden voor een volledige garderobe”, klinkt het bij COS.

De kledingstukken zijn gemaakt van biologisch katoen, gerecycleerd polyester en nylon. Prijzen variëren van 12 euro voor sokken tot 135 euro voor de parka. Alle stuks zijn vanaf nu beschikbaar via de webshop van COS.

Foto: COS