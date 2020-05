Problemen bij Tax-on-web door toestroom van mensen die aangifte willen invullen

Er zijn woensdagochtend problemen om toegang te krijgen tot en in te loggen op Tax-on-web, de website waar eenieder zijn belastingaangifte digitaal kan indienen. Ook MyPension kent problemen. Door de grote vraag is de toegang tot de websites moeilijk, klinkt het bij de FOD Financiën. “Soms geraak je binnen en soms niet. We gaan de capaciteit verhogen.” Hoe snel het opgelost is, is nog niet duidelijk.