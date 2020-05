Greg Van Avermaet ziet mogelijkheden met nieuwe kalender: “Tour combineren met grote eendagskoersen”

Greg Van Avermaet (CCC) ziet de nieuwe wielerkalender wel zitten. Doordat de grote ééndagskoersen pas na de Ronde van Frankrijk vallen, staat hij amper voor moeilijke keuzes. “Enkel de Amstel en Gent-Wevelgem in hetzelfde weekend en de BinckBank Tour met Luik-Bastenaken-Luik zijn moeilijke keuzes”, zegt hij.

Het valt allemaal goed mee. Dat is de teneur bij de zesvoudige Flandrien nadat wielerbond UCI in zijn nieuwe kalender voor 2020 zeven maanden wielrennen op een drietal maanden probeerde persen. Van Avermaet was sowieso niet van plan de Giro of de Vuelta te rijden, waardoor hij al bij al niet voor al te veel dilemma’s kwam te staan. “Van de Strade gaan we naar Sanremo, dan volgt de voorbereiding op de Tour. Luik, de Ronde en Roubaix wil ik allemaal rijden en dat is wel mogelijk”, zegt hij bij Sporza.

Twee knopen heeft Van Avermaet nog niet doorgehakt. “De Amstel en Gent-Wevelgem in hetzelfde weekend is een moeilijke keuze en de BinckBank Tour met Luik-Bastenaken-Luik is ook niet makkelijk”, klinkt het bij de man die zijn eigen programma mag uitstippelen bij CCC.