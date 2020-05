Actrice Chloë Sevigny is op haar 45ste bevallen van eerste kindje

Chloë Sevigny, actrice, it-girl en lieveling van heel wat modeontwerpers, is bevallen van haar eerste kindje. Ze werd op straat in New York gespot met haar pasgeboren baby en bevestigde ondertussen ook het nieuws.

Chloë Sevigny werd tijdens een uitje in New York gezien terwijl ze een baby vasthield en aan het magazine The Cut heeft ze intussen bevestigd dat ze bevallen is van een jongetje. Naar verluidt zouden zoontje en mama in goede gezondheid verkeren.

De actrice werd begin januari voor het eerst gezien in New York met een babybuik. Toen het nieuws eenmaal bekendraakte dat zij en haar vriend en galeriehouder Sinisa Mackovic een kindje verwachtten, stopte ze haar buik niet langer weg en verscheen zo ook regelmatig op de rode loper en op Instagram.

Ze maakte zich op sociale media wel zorgen over het feit dat ze alleen zou moeten bevallen. Ze kreeg toen ze hoogzwanger was namelijk te horen dat partners of andere personen die steun bieden tijdelijk niet toegestaan zijn tijdens verloskundige ingrepen, een gevolg van de coronamaatregelen in haar thuisstad.