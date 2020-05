Politie legt derde keer coronafeestje stil in zelfde appartement

De lokale politie regio Turnhout heeft dinsdag voor de derde keer in vier weken tijd een illegaal georganiseerd feestje stilgelegd in een appartement in Turnhout. Dat meldt de politie via haar sociale mediakanalen. De bewoner had enkele vrienden uitgenodigd. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal.

De lokale politie kwam op hetzelfde adres ook al tussen op 8 april en 14 april, toen eveneens een samenkomst met vrienden werd gehouden. Die laatste keer verstopten de aanwezigen zich in een kast en op het balkon om zich aan de controle te onttrekken, maar ze werden toch gevat.

De agenten stelden dinsdag vijf processen-verbaal op. Wie eerder al tegen de lamp liep, zoals de bewoner van het appartement, riskeert een vervolging voor de rechtbank.

De politie laat weten dat het gedrag van deze Turnhoutenaar eerder uitzonderlijk is. Over het algemeen volgen de meesten de maatregelen zeer goed op. “Ook al blijven sommigen volharden in de boosheid, toch willen we iedereen die er de voorbije weken wél alles aan heeft gedaan om de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk na te leven, héél erg bedanken. Jullie verdienen alvast een dikke duim”, besluit de politie.

