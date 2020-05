Vicepremier Geens verdedigt bestelling mondmaskers voor bevolking

Vicepremier Koen Geens (CD&V) verdedigt de beslissing van de regeringen om voor iedereen een mondmasker te bestellen. Defensie heeft de bestelling voor 12 miljoen mondmaskers dinsdag geplaatst, stelde Geens woensdag op Radio 1.

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) en Kamerlid Michael Freilich (N-VA) riepen woensdag op de aankoopprocedure stop te zetten. Ze vinden dat die maskers te laat zullen komen. Reekmans stelde voor het geld te gebruiken om de gemeenten die zelf geïnvesteerd hebben in mondmaskers voor hun inwoners, terug te betalen. Freilich rekende voor dat de bestelling en bedeling tot 200 miljoen euro zal oplopen.

LEES OOK. N-VA wil dat regering bestelling stoffen maskers annuleert: “Dit is weggegooid geld”

Op Radio 1 wilde minister Geens geen cijfer noemen, maar hij liet uitschijnen dat 200 miljoen euro nogal aan de hoge kant lijkt. Bovendien merkt Geens op dat de overheden pas op 17 april duidelijkheid kregen dat het dragen van mondmaskers een aanbeveling werd. Dat was volgens Geens niet altijd zo duidelijk. Nadien is de bestelling van de twee filters per persoon gevolgd en dinsdag gebeurde de bestelling van de 12 miljoen maskers zelf.

Dat gebeurde via Defensie, “de beste besteldienst van het land”, aldus Geens, die erop wijst dat die beslissing is gevallen binnen de Veiligheidsraad, waarin de verschillende gewesten aanwezig zijn, dus ook de partij van Freilich. De minister wijst er op dat de meeste mensen verschillende maskers zullen moeten gebruiken. Dus zelfs al komen ze wat later, dan nog zullen ze van pas komen.