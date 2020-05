Adele deelt voor het eerst foto van zichzelf na spectaculair gewichtsverlies

Dat Adele flink vermagerd is, wisten we al dankzij enkele paparazzifoto’s die de afgelopen maanden opdoken. Maar nu heeft de 32-jarige Britse popster op Instagram voor het eerst zelf een foto gedeeld van haar spectaculaire gewichtsverlies.

Probeer je Adele in te beelden terwijl ze staat te zingen op een podium en kijk vervolgens naar de foto hieronder die de zangeres zelf deelde op Instagram naar aanleiding van haar verjaardag. Wedden dat je mond zal openvallen van verbazing? Ze lijkt haast in niets nog op de volslanke popster die ze een tijdje geleden nog was.

Ze viel de voorbije maanden - sinds na haar scheiding in september 2019 - dan ook drastisch af en dat was haar miljoenen fans al eerder opgevallen. Nu en dan doken er paparazzifoto’s op van bijvoorbeeld Adele op het verjaardagsfeestje van Drake of op strandvakantie met Harry Styles en James Corden, maar pas nu krijgen we dus echt te zien hoe ze is getransformeerd.

Volgens insiders zou Adele zeker zo’n 45 kilo hebben verloren met het The Sirtfood Diet. Dat houdt in dat je enkel voedingsmiddelen mag eten met een sirtuïne-activerende werking, want die kunnen je metabolisme reguleren. Een greep uit de toegelaten ingrediënten: aardbeien, olijfolie, kurkuma, rode uien en groen sap - véél groen sap. Ze zou zo dagelijks minder dan 1.000 calorieën binnenkrijgen.

Volgens diëtisten is het allesbehalve een gezonde manier om af te vallen, maar dat laat Adele duidelijk niet aan haar hart komen. “Bedankt voor alle gelukwensen voor mijn verjaardag”, schrijft ze. “Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gezond blijven in deze gekke tijden.”