Wie haalt het vanavond in De container cup: Oliver Naesen met prikkende coronasnor of Kirsten Flipkens met getrainde fietsbenen?

Vanavond zijn wielrenner Oliver Naesen en tennisster Kirsten Flipkens de twee volgende kandidaten in De container cup op Vier. Vooraf vertelde Flipkens voor onze camera dat ze in de lockdown haar tennisracket geen enkele keer heeft aangeraakt. Oliver Naesen gaf dan weer toe dat hij sinds Parijs-Nice toch wel iets vaker naar de frituur is geweest dan anders. Net als Lampaert draagt Naesen een coronasnor. “Maar mijn vriendin Dorien gaat dit niet lang meer pikken. Ze prikt in haar zacht velletje.”