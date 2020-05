De tijd tikt: 62 Limburgse bruggen in slechte tot zeer slechte staat

Ongeveer zeshonderd Vlaamse bruggen verkeren in slechte of zeer slechte staat. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Björn Rzoska (Groen).Volgens Radio 2 zijn er in Limburg 205 te renoveren bruggen, waarvan 62 in slechte tot zeer slechte staat.