Wie quarantaine weigert, riskeert huisarrest

Wie besmet is met Covid-19 en verplicht wordt twee weken binnen te blijven, moet zich daar wel aan houden. Tenminste: als een arts je oplegt om dat te doen. Doe je dat niet, dan overtreed je het decreet op de preventieve gezondheidszorg en riskeer je een gedwongen opname of zelfs een gevangenisstraf. Alleen wordt zo’n straf zo goed als automatisch omgezet in elektronisch toezicht en dus… huisarrest. De maatregel is er niet specifiek voor corona gekomen, maar bestaat al langer voor bijvoorbeeld tbc-besmettingen.