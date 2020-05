Wetenschappers hebben een nieuwe, gemuteerde versie van het coronavirus ontdekt. Die variant van SARS-CoV-2 is intussen wereldwijd verspreid en is nog besmettelijker dan het virus dat circuleerde in de begindagen van de pandemie.

Virussen muteren voortdurend. Door een mutatie kon het coronavirus SARS-CoV-2 eind vorig jaar in China overspringen van dier op mens. Een nieuwe mutatie gebeurde in februari in Europa – wellicht in Italië ...