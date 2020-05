23 wedstrijden in 100 dagen tijd

De nieuwe WorldTourkalender ligt er: het begint op 1 augustus met de Strade Bianche en eindigt op 8 november met de slotetappe van de Vuelta. Of 23 WorldTourwedstrijden in 100 dagen tijd. Tom Van Damme, voorzitter van de Profraad en de Belgische bond, is duidelijk: “Er zal een gigantisch mirakel nodig zijn om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Het coronavirus zal het laatste woord hebben.” De nieuwe WorldTour is een survivalkalender die veel vragen oproept, maar op vandaag weinig concrete antwoorden geeft.