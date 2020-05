Bewoners woonzorgcentrum in Hamont keren onder luid applaus terug naar hun kamer

Hamont / Hamont-Achel -

In het woonzorgcentrum Sint-Jan Berchmans in Hamont werd gisteren de cohort-isolatie opgeheven. De laatste acht bewoners mochten terugkeren naar hun kamer. Op twee april werden 12 bewoners in verband met een coronabesmetting verhuisd naar het gesloten dagzorgcentrum. “Helaas is er één bewoner overleden. Drie bewoners mochten al eerder de afdeling verlaten”, deelt de directie mee. De terugkomst op hun oude, trouwe afdeling ging gepaard met een minutenlang applaus van alle medewerkers. “Een echt ontroerend moment in deze crisis”, luidt het.