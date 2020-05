Vlaanderen voorziet extra budget, maar wie gaat kinderopvang regelen vanaf 15 mei?

Hasselt -

Op 15 mei mogen de eerste kinderen weer naar school, tegelijkertijd gaan ook veel van hun ouders weer aan het werk. En dus stelt zich een praktisch probleem: wie gaat voor de opvang zorgen van kinderen die niet naar school mogen? Onduidelijkheid heerst omdat onderwijs, bedrijven en lokale besturen naar elkaar kijken. Een concrete oplossing is er nog niet, al trekt Vlaanderen wel alvast 30 euro per kind per dag uit voor noodopvang.