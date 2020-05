Marc Van Ranst: “Morgen nog geen beslissing over kleinere evenementen tijdens veiligheidsraad”

De grote evenementen en festivals gaan deze zomer niet door, maar over hoe het nu precies zit met kleine evenementen als kermissen, kleine festivals en dorpsfeesten, is er momenteel nog geen duidelijkheid. Volgens viroloog Marc Van Ranst, is de kans echter klein dat de Nationale Veiligheidsraad daar morgen een beslissing over zal nemen. Dat zegt hij tijdens het VTM Nieuws.

Omdat burgemeesters niets horen over maatregelen in verband met kleine evenementen, verbieden ze alles. Maar of daar morgen verandering in komt, daar is viroloog Marc Van Ranst nog niet zo zeker over. “Het is nog heel vroeg om daarover te beslissen”, zegt hij vanavond in het VTM Nieuws. “Snel een beslissing nemen is geen goed idee omdat dat de kans doet verhogen dat dit jaar niets meer mag doorgaan. Als er nog wat gewacht wordt, groeit de kans dat dingen ook kunnen doorgaan.”

Of er dan toch nog kans is om naar een groot festival te kunnen gaan? Niet volgens Van Ranst: “Grote evenementen met duizenden mensen na deze zomer lijkt me bijzonder optimistisch.”