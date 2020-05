Vervuiling De Velpe door white spirit en verfresten

Halen -

De oorzaak van de recente vervuiling van het riviertje De Velpe in Kortenaken, dat uitmondt in de Demer in Zelk (Halen), is gekend. Analyses van stalen die door de Vlaamse Milieumaatschappij werden genomen van de melkachtige, witte vloeistof die in het riviertje dreef brachten hoge concentraties van chemische stoffen, met name van benzeen en xyleen, aan het licht. Dat wijst erop dat er grote hoeveelheden white spirit in het riviertje werden gekieperd, aldus de Vlaamse milieumaatschappij. In de stalen zijn ook restanten van witte verf aangetroffen. De vervuiler is nog niet gekend. Die wordt nog actief opgespoord door de politiezone Hageland. De vervuiling van het riviertje had grote vissterfte tot gevolg. (tb)