Golf spelen in lockdown light

Sint-Truiden - Gerrit Kempeneers, bekend kinesist en consultant topsport heeft een handig toestel ontwikkeld. Met het toestel dat Gerrit “Golf at Home” noemt, kan je thuis de golfsport beoefenen.

Door de lockdown miste Gerrit zijn geliefkoosde sport op het golfterrein. Vandaar dat hij op zoek ging naar een alternatief. Het toestel is handig en heel simpel gebouwd. Het is makkelijk door iedereen te gebruiken. Het is niet de bedoeling dat het toestel meteen op de markt komt. Maar indien er interesse is, dan wil Gerrit de opbrengst schenken aan het Nelson Mandela Children Fund waar hij bezieler van is.