Brusselse strafuitvoeringsrechtbank stelt psychiatrische expertise Marc Dutroux uit

De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) heeft beslist dat de psychiatrische expertise van Marc Dutroux op een latere datum dan voorzien kan neergelegd worden. Dat meldt Sophie Van Bree, persrechter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Die expertise moest oorspronkelijk klaar zijn voor 11 mei 2020 maar geraakt niet tijdig klaar omwille van de coronacrisis. Eerder hadden de Supresse-kranten al bericht over het uitstel.

Marc Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd de meest gehate crimineel van het land tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 ...