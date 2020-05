Spelers en staf Eibar zitten niet te wachten op hervatting La Liga: “Wij zijn in de eerste plaats mensen, dan pas voetballers”

De spelers en sportieve staf van La Liga-club Eibar zijn zeer bezorgd om het Spaanse voetbalseizoen te hernemen. “We zijn bang om er opnieuw aan te beginnen omdat we niet in staat zullen zijn de eerste aanbeveling van de experts na te leven, namelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden”, zo klinkt het dinsdag in een gezamenlijk statement.