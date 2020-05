Onderzoek naar bekogeling lijnbus in Van Eycklaan Maaseik

Maaseik -

Een bus van De Lijn is maandagavond met een baksteen bekogeld in de Van Eycklaan in Maaseik. De buschauffeur zat rond 19 uur achter het stuur in de lege bus, klaar voor vertrek. De politie is een onderzoek gestart. Dinsdag hing op het toilet van de buschauffeurs een boodschap van een misnoegde buur.