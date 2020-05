Riemst -

Op de steenweg tussen Millen en Herderen is dinsdagavond een bestelwagen in brand gevlogen. De bestuurder uit Rutten (Tongeren) rook een brandgeur en stopte. Hij stapte uit en haalde de gasflessen uit zijn kleine bestelwagen. Meteen daarna ontstond brand onder de motorkap. De bestelwagen is totaal vernield.