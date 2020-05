Het wapenbezit in Vlaanderen neemt elk jaar toe. Dat blijkt uit een rapport dat het Vlaams Vredesinstituut dinsdag voorstelde in het Vlaams Parlement.

Het aantal actieve wapenbezitters in Vlaanderen in het Centraal Wapenregister lag in 2009 op 41.986. Sindsdien komen er elk jaar zo’n vijfduizend bij. In juni vorig jaar lag het aantal al op 94.947. Een ...