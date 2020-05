Motivatie om coronamaatregelen te volgen, stijgt opnieuw

De vrijwillige motivatie om de coronamaatregelen in ons land na te leven, neemt sinds 1 mei weer licht toe. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van de motivatiebarometer van de UGent. “Er valt voorzichtig goed nieuws te melden”, zegt professor Maarten Vansteenkiste. “De vrijwillige motivatie neemt weer licht toe. Zo’n 58 procent van de bevolking staat na de eerste dag van fase 1 van de exitstrategie volledig achter de maatregelen en dat na het dieptepunt van 51 pct eind april.”

De groep psychologen van de UGent brengt al sinds het begin van de coronacrisis, en de lockdownmaatregelen die daar aan verbonden zijn, cijfers in kaart over de motivatie bij de bevolking om die maatregelen na te leven. Het motivatiedraagvlak voor de maatregelen, 81 procent bij de start, brokkelde week na week af, met een dieptepunt na de moeilijke persconferentie van 24 april. Eind april stond nog slechts 51 procent achter de maatregelen.

Twee verklaringen

Nu is er evenwel weer goed nieuws te melden en is er sprake van een stijging naar 58 procent. “De belangrijkste reden zal de motiverende communicatie van de afgelopen dagen zijn”, vermoedt Vansteenkiste. “Meteen na 24 april vond men de overheid heel veeleisend, de communicatie weinig samenhangend en ervaarde men weinig steun van de overheid. Vorige week beging men opnieuw de fout rond de mondmaskers en was niets helder. Maar sinds eind vorige week, op het ogenblik dat de verwarring rond de mondmaskers was uitgeklaard, werd de overheidscommunicatie opnieuw als meer motiverend ervaren. Het invoeren van mondmaskers en de duiding bij het waarom hiervan, deed de bevolking stilstaan bij haar motivatie, wat helpt verklaren waarom de vrijwillige motivatie sinds 1 mei licht is toegenomen.”

Een tweede verklaring voor de toegenomen motivatie is ongetwijfeld de versoepeling van de maatregelen op zichzelf. “De bevestiging van de aangekondigde versoepeling vorige week gaf de bevolking de nodige motivationele zuurstof”, staat in het onderzoek te lezen. “Dankzij de versoepeling herwint de bevolking een deel van haar verloren vrijheid. De mensen die opnieuw gaan werken, komen in contact met een breder sociaal netwerk, wat ervoor zorgt dat de batterijen opnieuw kunnen worden opgeladen. Dankzij deze hernieuwde energie kan de bevolking zich blijven inspannen.”