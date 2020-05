Wouter Beke: “Wie informatie niet vrijgeeft aan contactonderzoekers, solt met volksgezondheid”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) roept de Vlaming op “eerlijk en consequent” te antwoorden op eventuele vragen van contactonderzoekers en hun werk “niet weg te lachen”. “Wie die informatie niet wil vrijgeven, solt met de volksgezondheid.”

Nu de Vlaamse overheid een consortium bestaande uit de vijf mutualiteiten, een aantal callcenters en consultant KPMG heeft aangeduid als externe partner, kunnen de onderzoekers die de contacten van coronapatiënten in kaart moeten brengen vanaf volgende week maandag aan de slag. In Vlaanderen kunnen daarvoor iets meer dan 1.200 voltijdse equivalenten worden ingezet, al zal de bezetting stelselmatig worden opgebouwd naargelang er meer contactonderzoekers nodig zijn, lichtte minister Beke dinsdag toe in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Dat geldt ook voor de omgekeerde beweging: als er minder contactonderzoekers nodig zijn, zal het aantal medewerkers opnieuw worden afgebouwd.

Concreet zullen de contactonderzoekers mensen die positief testen op Covid-19 telefonisch contacteren - of op huisbezoek gaan, als telefonisch contact moeilijk blijkt - en vragen naar hun recente contacten. Ook die mensen zullen gecontacteerd worden en eventueel gevraagd worden in thuisisolatie te blijven, afhankelijk van hoe hoog het risico op besmetting was, verduidelijkte Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid en voorzitter van de Vlaamse stuurgroep voor contactonderzoek.

Wie weigert kan niet gesanctioneerd worden

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke roept de Vlaming op dat contactonderzoek serieus te nemen. “Ik wil iedereen oproepen om dat werk niet weg te lachen en eerlijk en consequent te zijn”, zei hij dinsdagmiddag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. “Die vragen dienen niet om in geheime boekjes te noteren, maar voor één enkel doel: ons opnieuw meer vrijheid geven. Wie die informatie niet wil vrijgeven, solt met de volksgezondheid”, klonk het streng.

In principe kan de overheid mensen die weigeren hun contacten aan te geven niet sanctioneren, gaf Beke toe, al zijn er wel sancties mogelijk voor wie bijvoorbeeld ziek is en weigert zichzelf te isoleren. “Maar we hopen dat we een appel kunnen doen op de burgerzin van iedereen.”

