Waarom moeten Maaslanders betalen voor de voetveren en zijn deze over de Schelde gratis?

Dilsen-Stokkem - Het voorbije weekend stonden, gegidst door fietskaarten, apps en infoborden heel wat fietser aan de toegang tot de fietsveren van Uikhoven, Ophoven en Rotem. Deze bleven net zoals het veer van Berg-Meeswijk gesloten. Enkel wuiven naar de overkant kon. Zolang de grenzen gesloten blijven moeten pendelaars en vanaf maandag ook buitenlandse studenten die het veer via Stokkem namen 25 km omrijden. De fietsveertjes die een belangrijke verbindende factor vormen in het grensoverschrijdende fietsroutenetwerk worden erg gemist.

Zowel om de Maas over te steken als om aan de andere kant van de Schelde te komen bestaan er een aantal fiets- en auto- veerponten. Deze veerponten vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse waterweg. Sommige Scheldeveren zijn in eigen beheer en anderen, zoals ook de Maasveren worden uitbesteed. Bovendien liggen de veerponten van Sint-Amands, Weert, Rupelmonde enzomeer erg dicht bij elkaar.

Op de Grensmaas kennen we de fietsveren van Uikhoven, Rotem en Ophoven. Daarnaast is er het veerpont Berg-Meeswijk, eigendom van beide landen.

De Maasveerponten vormen een belangrijk verbindend element in het grensoverschrijdend fietsroutenetwerk. Normaliter waren er vanaf 1 mei reeds talloze fietsers de Maas overgestoken om een rondje te maken. Dit kan voorlopig nog niet. Zolang de grenzen gesloten zijn moeten grensarbeiders en straks ook buitenlandse studenten 25 km om rijden om ter plekke te komen in plaats van via Stokkem het veer te nemen. Bovendien zorgen de controles in Maasmechelen en Maaseik vaak voor wachttijden.

Heel wat Maaslanders vinden zich onrechtvaardig behandeld door de Vlaamse waterweg.

De Scheldeveren zijn volledig gratis en dit terwijl om de oversteek op de Maas te doen op de fietsveren 1,2 euro moet betaald worden. Iedereen in Vlaanderen is gelijk voor de wet. Wat aan de Schelde kan moet aan de Maas ook kunnen. Het gratis maken van de veren is niet enkel belangrijk voor toeristen maar vooral voor de plaatselijke bevolking die een overstapje naar de nabije buren en winkels willen maken. Bovendien bij aanvang waren de veren gratis en dit terwijl de prijs de jongste jaren meer dan verdubbeld is..

Waarom moeten de Maaslanders betalen voor de voetveren en zijn deze aan de Schelde gratis is een pertinente vraag die een antwoord verdient en dit zeker nu de corona-maatregelen toch al een sterke beperking vormen voor grensoverschrijdende contacten.