Nicolas Cage stapt in schoenen van ‘Tiger King’ Joe Exotic

Nicolas Cage (56) gaat ’s werelds bekendste tijgerhouder, Joe Exotic, spelen in een nieuwe televisieserie. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Variety . De nieuwe serie, die voorlopig nog geen titel heeft, zal acht afleveringen tellen en gaat over hoe Joe Exotic zichzelf verloor en een karikatuur van zichzelf werd.

De documentaireserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness werd sinds de Netflix-release op 20 maart alleen al in de Verenigde Staten 34 miljoen keer bekeken. Het is dus ook geen wonder dat er nu een ...