Gratis compost en houtsnippers voor inwoners van Sint-Truiden

Sint-Truiden - De inwoners van Sint-Truiden kunnen vanaf nu terecht op het containerpark voor gratis compost en houtsnippers. Zo komt de stad haar tuinliefhebbers tegemoet.

“Compost is perfect als bodemverbeteraar en plantenvoeding”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers. “Met een laag houtsnippers tussen je planten houd je op een efficiënte manier het onkruid tegen. We bieden onze inwoners de mogelijkheid om hun tuinen verder lenteklaar te maken met een duurzame en milieuvriendelijke boost. Zo werken we actief mee aan het groene karakter van Sint-Truiden.”

De stad Sint-Truiden biedt in samenwerking met Limburg.net de compost en houtsnippers gratis aan op het containerpark. Je moet wel eerst een afspraak maken en beschikken over een geldige containerparkkaart. Alleen dan kan je op het afgesproken moment een kubieke meter materiaal ophalen. “Inwoners moeten zelf materiaal meebrengen om het product op te laden”, voegt burgemeester Veerle Heeren toe.

Een afspraak maken kan via de online afsprakenmodule op https://afspraken.sint-truiden.be. Mensen die niet zelf online een afspraak kunnen maken, kunnen terecht bij het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be.