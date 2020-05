Eén nieuw corona-overlijden in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Vanuit de Limburgse ziekenhuizen wordt één nieuw corona-overlijden gemeld. In Sint-Trudo in Sint-Truiden stierf opnieuw een coronapatiënt, waarmee het totale dodenaantal daar op 88 komt. Het telt daarmee precies evenveel corona-overlijdens als Jessa in Hasselt.

Maandag werden er voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis geen corona-overlijdens gemeld vanuit de Limburgse ziekenhuizen. Vandaag is er sprake van één nieuw overlijden, in Sint-Trudo in Sint-Truiden. De loodzware balans in het Truiense ziekenhuis komt daarmee al op 88 coronadoden. Sint-Trudo is daarmee samen met Jessa in Hasselt, dat eveneens 88 corona-overlijdens telt, het zwaarst getroffen ziekenhuis in Limburg. Het ZOL in Genk en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder hebben elk 59 corona-overlijdens te betreuren. In AZ Vesalius in Tongeren stierven 31 coronapatiënten, in Ziekenhuis Maas en Kempen 22. In het Mariaziekenhuis in Pelt lieten tot 15 april - recentere cijfers zijn niet beschikbaar - 23 coronapatiënten het leven. Dat brengt het totale dodenaantal in de Limburgse ziekenhuizen op 370. Het totale aantal corona-overlijdens in onze provincie ligt nog een stuk hoger, omdat ook heel wat mensen met een coronabesmetting in onze woon-zorgcentra stierven.

254 coronapatiënten

In de Limburgse ziekenhuizen - Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend - liggen vandaag nog 254 coronapatiënten, dat is er één minder dan gisteren. Opvallend is dat in Sint-Trudo het aantal patiënten stijgt van 29 naar 34. “Dat is voor een stuk te verklaren omdat we enkele gestabiliseerde patiënten, die eerder naar andere ziekenhuizen werden gebracht, terug hebben overgenomen”, zegt Miet Driesen, woordvoerster van Sint-Trudo. Jessa in Hasselt vangt nog altijd het hoogste aantal coronapatiënten op: 79. In het ZOL in Genk liggen nog 62 patiënten met een coronabesmetting, in Vesalius in Tongeren zijn er dat 46, in Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 19 en in Ziekenhuis Maas en Kempen 14. Gisteren mochten opnieuw 25 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg op 1.177 brengt.