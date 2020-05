Moet de vrouw van Hans Vanaken nu in doel staan om penalty’s te oefenen?

Met Hans Vanaken duikt dinsdagavond een eerste mannelijke voetballer op in De container cup. Voor de draaischijf van Club Brugge is de compacte zevenkamp in de container de eerste competitie in maanden. Vanaken onderhoudt ondertussen zo goed als hij kan zijn conditie, van voetballen kwam tijdens de lockdown niet al te veel in huis.

De tweede deelnemer is roeier Tim Brys. Van de sterke Gentenaar wordt een straffe prestatie verwacht, zeker op de 1.000 meter roeien. Al is roeien op een machine iets helemaal anders dan roeien in een boot, zo legt hij uit.

De container cup: van maandag tot en met donderdag om 20u op Vier en Play Sports.