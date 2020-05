Filmpje Blake Lively legt modeblunder bloot

De Amerikaanse actrice Blake Lively, vooral bekend van haar rol als Serena van der Woodsen in ‘Gossip Girl’, staat bekend om haar feilloos stijlgevoel. Een opmerkzame fan heeft echter iets opgemerkt waardoor dat onberispelijke imago een kleine deuk kreeg.

De bedenkelijke kledingcombinatie werd een tijdje geleden gemaakt, toen de reeks ‘Gossip Girl’ nog werd opgenomen. In een bepaalde scène met haar tegenspeler Penn Badgley draagt Blake Lively - wellicht voor haar eigen gemak - een vreemde outfit.

In een TikTok-video toont fan Skye Hanamaika dat de bovenkant - die het vaakst in beeld komt - bestaat uit een elegante oranje jurk. Die past volledig bij het luxeleventje aan The Upper East Side. Daaronder draagt ze een… zwarte joggingbroek. Die mocht aanvankelijk niet in beeld komen.

Zelf checken, nu je toch nog tijd hebt in de lockdown? De grappige outfit change komt aan bod in de vierde aflevering van het zesde seizoen.