Coronacrisis of niet: belastingaangifte moet op 16 juli binnen zijn

Pech voor wie gehoopt had door de coronacrisis meer tijd te krijgen om de belastingbrief in te vullen. De fiscus werkt weliswaar ook van thuis uit, maar het verwerken van de aangiftes kan dus wel doorgaan. Dus moeten aangiften via tax-on-web binnen zijn op donderdag 16 juli. De steeds zeldzamer wordende papieren aangifte moet al op 30 juni bij de fiscus in de bus vallen.

Indienen via tax-on-web kan vanaf nu. Wie nog een papieren aangifte ontvangt, krijgt die in de loop van deze maand toegestuurd. De uiterste data voor het indienen liggen in de buurt van de voorbije jaren. Hoewel zowat alles in het land uitgelsteld is door de coronacrisis, geldt dat dus niet voor het indienen van de belastingaangifte. De achterliggende redenering is dat de aangifte die je nu invult niet over dit jaar gaat, maar over 2019. En de gegevens die je daar voor nodig hebt, zouden al bij iedereen bekend moeten zijn.

Maar of iedereen al alles kan invullen is nog onzeker. De gegevens over lonen en traditionele grote aftrekposten als pensioensparen en de woonlening zullen in bijna alle gevallen tijdig binnen zijn. Maar bij veel kleinere organisaties, zoals kinderopvang of goede doelen die fiscale attesten afleveren, verliep het werk de voorbije weken moeilijker, waardoor er mogelijk vertraging is bij het uitsturen van attesten.

Enkel telefonische hulp

In elk geval past de FOD Financiën wel de dienstverlening aan. Normaal vinden er op 500 plaatsen zitdagen plaats, waarbij mensen hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun aangifte. Dat gebeurde bijvoorbeeld in belastingkantoren of gemeentehuizen. Dit jaar zit dat er niet in, door de voorschriften om afstand te houden. De telefonische ondersteuning gaat wel door, maar daarvoor is het ook noodzakelijk om een afspraak te maken. De FOD Financiën probeert zelf ook om de mensen te contacteren die de voorbije jaren hulp vroegen bij het invullen.

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) is het wegvallen van de zitdagen op zich geen zo’n probleem. Voor veel mensen was eigenlijk het toch niet nodig om persoonlijk langs te komen. ‘Velen deden dat automatisch, zelfs al kregen ze een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte’, zei de minister dinsdag tijdens de voorstelling van de belastingbrief.

Vereenvoudigde aangifte

Bijna 60 procent van de Belgische belastingplichtigen ontvangen dit jaar zo’n voorstel voor een vereenvoudigde aangifte (VVA). Daarin doet de fiscus op basis van de gekende gegevens al zelf een berekening. Als de ontvanger akkoord gaat, zijn er geen verdere stappen meer nodig. In totaal 3,9 miljoen mensen krijgen zo’n aangifte, of 750.000 meer dan vorig jaar. Het is voor het eerst dat meer dan de helft van de Belgen zo’n voorstel ontvangt.

‘Het is belangrijk om dat voorstel na te kijken om te zien of alles correct is’, zegt De Croo. ‘Maar in meer dan 90 procent dient daar geen enkele verandering meer aan te gebeuren. We hebben het al vaker gezegd: belastingen betalen is nooit plezant, maar we kunnen het wel zo gemakkelijke mogelijk maken, en dat voorstel van vereenvoudigde aangifte is natuurlijk een van de manieren om dat te doen.’

Papier

De papieren brief is al bijna een anachronisme geworden. Vorig jaar vulden nog maar een half miljoen mensen hun brief op papier in, of 100.000 minder dan een jaar eerder. Daar tegenover staan 3,4 miljoen mensen die tax-on-web verkozen, al dan niet met hulp van een ambtenaar of mandataris.

Daarnaast benutten 3,19 miljoen mensen het voorstel voor een vereenvoudigde aangifte, waarvan wel het overgrote deel op papier binnenkomt bij de belastingdienst. ‘Mensen krijgen dat op papier thuis en sturen dat terug, het voordeel om dat elektronisch in te vullen is relatief beperkt’, merkt minister De Croo daarover op.

Minder dan 20 codes nodig

Op de Vlaamse belastingbrief staan ook dit jaar nog 811 codes, op de Brusselse 796. De kans dat dit de komende jaren aanzienlijk daalt, is gering. Zelfs de experts van de Hoge Raad van Financiën raakten er in een rapport niet eens over hoe de aangifte te vereenvoudigen. Maar voor de meeste Belgen is de aangifte gelukkig minder complex: 8 op de tien mensen hebben minder dan 20 codes nodig, bij ruim de helft daarvan is dat zelfs minder dan 10. Meer dan 60 codes invullen is slechts voor 0,01 procent van de Belgen nodig.