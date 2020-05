Waarom je maandag in Hasselt, als enige shoppingstad, niet rechts moet houden

Hasselt -

Geen looprichtingen of rechts houden in de Hasseltse winkelstraten bij de heropening van de winkels maandag. Een bewuste keuze. Er zijn wel ‘begeleidende’ maatregelen en daarin wordt een livestream, die beelden op een drietal plekken in de binnenstad toont, belangrijk. “Mensen kunnen thuis kijken of het zinvol is om naar de stad te komen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).