Britse Vogue zet actrice Judi Dench (85) op de cover

De 85-jarige actrice Judi Dench siert de nieuwste cover van de Britse Vogue. Zij is meteen ook het oudste covermodel in de geschiedenis van het magazine.

De met een Oscar bekroonde actrice werd vlak voor het afronden van het komende juninummer gefotografeerd, maar het bijhorende interview gaat wel over het leven in isolatie in haar woning in het Engelse Surrey. “Ik weet zeker dat ik me voel zoals iedereen zich voelt, zulke ongekende tijden zijn moeilijk te vatten. Het is goed dat de crisis mensen bewust heeft gemaakt van de situatie waarin alleenstaanden zich bevinden. Als daar veel vriendelijkheid uit voortkomt, dan is dat een pluspunt”, zegt ze onder meer.

Dench is tijdens de coronacrisis extra populair geworden op sociale media, ondanks het feit dat zelf geen sociale media gebruikt. Ze verschijnt in video’s die door familieleden zijn gepost. Vorige maand plaatste haar dochter, Finty Williams, op Twitter een filmpje waarin Dench een hondenmuts met oortjes droeg .”Blijf lachen. Dat is alles wat we kunnen doen”, zei ze. De video is bijna zes miljoen keer bekeken.

d