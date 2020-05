Minister Peeters: “De Lijn wil in 2020 minimum 600 chauffeurs aanwerven”

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn wil in 2020 minimum 600 chauffeurs aanwerven. In 2019 werden 624 nieuwe chauffeurs in dienst genomen, maar daarvan hebben er ondertussen al 75 terug opnieuw het bedrijf verlaten. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in antwoord op een schriftelijke vraag van Bart Claes (Vlaams Belang).