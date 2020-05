Laarzen van Off-White lijken verdacht veel op gatenkaas

Off-White heeft op zijn zachtst gezegd een wel heel bijzondere laars uitgebracht. Het model ‘Meteor Shower’ lijkt op een mengeling tussen een cowboylaars en een gatenkaas.

Een laars die meer op gatenkaas lijkt dan op schoeisel? Het is een ideetje uit de hoed van ontwerper Virgil Abloh van het luxe streetwearmerk Off-White. De ‘Meteor Shower’-laars komt uit de laatste collectie van het label en was tijdens de modeweek in Parijs nog te zien op de catwalk. Nu is het ontwerp ook te koop voor 1.395 dollar of omgerekend zo’n 1.280 euro.

De spierwitte, halfhoge laars is gemaakt van leder, heeft een flinke plateauhak en een scherpe punt. Verder zijn er gaten in aangebracht waardoor de laars op een stuk Zwitserse Emmentaler gaat lijken. In een van de gaten staat “For Walking” geschreven, in de bekende aanhalingstekens van het merk. Zou jij ze durven dragen?