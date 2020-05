Oud-burgemeester Duits Bocholt Bernhard Demming overleden

Bocholt - Vanuit Duits Bocholt bereikte ons het droevige bericht dat voormalig burgemeester Bernhard Demming overleden is. Hij werd geboren in 1931 en overleed op 3 mei 2020.

De heer Demming was een zelfstandige garagist (Renault) die al zeer jong de Europese gedachte uitdroeg. Zo legde hij al in de jaren 50 de basis voor de jumelage van Duits Bocholt met Rossendale (GB). Hij is meer dan 38 jaar gemeenteraadslid geweest in Duits Bocholt en was er burgemeester van 1983 tot 1994. Hij mocht er dan ook de titel van ere-burgemeester dragen. Vooral met Belgisch Bocholt en burgemeester Gerard Martens in het bijzonder had hij een speciale band. Meerdere keren was hij in de Belgische gemeente op bezoek. In 1994 kreeg hij uit handen van burgemeester Jos Michels de gouden eremedaille van de gemeente Bocholt. Zijn laatste bezoek aan Bocholt dateerde van 2012. We gedenken Bernhard Demming als een energieke en goedlachse volksfiguur die zijn positieve stempel gedrukt heeft op de jumelage tussen de twee Bocholt'en. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Ingeborg.