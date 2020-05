Millennium Golfers slaan terug hun balletje

Paal

Beringen - Eindelijk terug het golfterrein op, de eerste afslag en dan genieten van de 18 holes.

Om 8u stonden Bart, Hilde en Dominique aan hole 1 om de eerste afslag te doen. De groendienst had gezorgd dat het golfterrein er weer netjes bijlag. Maandag waren ze nog met 6 ploegen bezig. De greens lagen perfect en aan de holes zelf had men aan de vlag een speciaal systeem gemaakt zodat de golfbal niet volledig in de hole gaat en men deze gemakkelijk kon uithalen zonder iets te moeten vastnemen. Millennium golf Paal had de andere voorzieningen welke voor een social distancing nodig zijn ook grondig voorbereid. Al van bij de inschrijving. Zo werden er ploegjes van max 3 personen om de 10 min toegelaten. Aan de ingang van het clubhouse was er een groot info bord en een bewegwijzering. De handgel onderweg en dan kon men aan slag. Na zoveel weken inactiviteit zat de ‘swing’ er wel niet dadelijk meer in maar dat was het minste, terug een balletje slaan was het voornaamste. Genieten van je sport en het lentezonnetje zorgde voor dat extraatje. AC